Д-р Красимир Пейчев ще бъде назначен за временно изпълняващ длъжността (и.д.) управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ), решиха на днешното си редовно заседание общинските съветници в Стара Загора.

Съветниците подкрепиха откриването на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на лечебното заведение. Новият управител ще бъде избран от петчленна комисия, съставена от трима общински съветници и двама представители на общинската администрация. Председател на комисията ще бъде общинският съветник доц. д-р Емил Славов.

Конкурсът ще премине на три етапа - проверка на съответствието на представените документи, представяне на програма за развитието и дейността на дружеството и събеседване.

Провеждането на конкурс се налага поради депозиране на предизвестие за прекратяване на договора от досега заемащата длъжността д-р Камелия Харачерова.

Д-р Красимир Пейчев ще заема позицията до избиране на титуляр, но не повече от шест месеца.