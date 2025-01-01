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10-годишно дете вдигна на крак полицията в Стара Загора.

На 2 март е получено злоумишлено телефонно обаждане.

Извършена е проверка в двора на училище. Съмнителни предмети не са намерени.

След разследване е установено, че детето е подало сигнала.

Ст. Загора