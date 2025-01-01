10-годишно дете вдигна на крак полицията в Стара Загора.

10-\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0432\u0434\u0438\u0433\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0432 \u0421\u0442\u0430\u0440\u0430 \u0417\u0430\u0433\u043e\u0440\u0430.\r\n\r\n\u041d\u0430 2 \u043c\u0430\u0440\u0442 \u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e \u0437\u043b\u043e\u0443\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u043e \u043e\u0431\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435.\r\n\r\n\u0418\u0437\u0432\u044a\u0440\u0448\u0435\u043d\u0430 \u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435.\u00a0\u0421\u044a\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438. \r\n\r\n\u0421\u043b\u0435\u0434 \u0440\u0430\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043e, \u0447\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u0435 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u043e \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0430.\r\n \n \n window.teads_analytics = window.teads_analytics || {};\n window.teads_analytics.analytics_tag_id = "PUB_26730";\n window.teads_analytics.share = window.teads_analytics.share || function() {\n ;(window.teads_analytics.shared_data = window.teads_analytics.shared_data || []).push(arguments)\n };\n \n \n