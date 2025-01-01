41-годишна жена загина при катастрофа край Ботевград, съобщиха от полицията. Под ръководството на Окръжната прокуратура в София се води разследване за извършено престъпление, написаха от обвинението.

Вечерта на 2 октомври джип се е преобърнал на горски път в местността „Рудината“. При движение по наклон водачът изгубил контрол над превозното средство, което се преобърнало няколко пъти по таван.

Починалата жена е пътничка, возеща се на задната седалка. Установен е и 32-годишният водачът.

32-годишният мъж е отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици, без да сочи медицински причини за това и не е изпълнил предписанието на контролен орган за изследване по надлежния ред. Бил е задържан.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза на тяло.

Шофьорът е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

От направена справка е видно, че той е осъждан, като деянието, за което е обвинен, е извършено в изпитателния срок на условно осъждане за две престъпления по транспорта – управление на МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от това право, след като е санкциониран за същото деяние по административен ред, и управление на МПС след употреба на алкохол.

С оглед тежестта на извършеното престъпление, високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, както и опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за постоянен арест спрямо него.

Съдът не е уважил искането на прокуратурата и е взел спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.