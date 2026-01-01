Временни ограничения в движението и промени в градския транспорт ще бъдат въведени в София във връзка с откриването на мото сезон 2026 г., което ще се проведе на 28 март.

Мерките засягат централната градска част, както и района на Околовръстния път и Националния исторически музей, като ще бъдат в сила в различни часови диапазони.

Ограничения в центъра на града

От 05:00 до 12:00 ч. на 28 март се забраняват престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

В същия ден, в интервала от 09:00 до 12:00 ч., се въвежда забрана за влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“, като изключение ще се допуска само за автомобили, обслужващи събитието.

Ограничения около Околовръстния път и НИМ

От 14:00 ч. на 27 март до 20:00 ч. на 28 март се забраняват престоят, паркирането и влизането на превозни средства по локалното платно на Околовръстния път между пътен възел „Бояна“ и Национален исторически музей.

До 12:00 ч. на 28 март изключение ще се прави за автобусите от градския транспорт, но след този час – до 20:00 ч. – ограничението ще важи и за тях.

Допълнително, от 13:00 до 16:30 ч. на 28 март ще бъде забранено движението по южното платно на Околовръстния път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин“ и пътен възел „Бояна“.

Промени в градския транспорт

От 12:00 до 20:00 ч. на 28 март Център за градска мобилност ще въведе промени в маршрутите на автобусни линии №63, №111 и №304.

Автобус №63

В посока кв. Бояна автобусите ще се движат по бул. „Бр. Бъкстон“, Околовръстния път, ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Иваница Данчев“.

В обратна посока маршрутът остава без промяна.

Няма да се обслужват спирките:

„НИМ“

„Гробищен парк Бояна“

„Резиденция Бояна“

Автобус №111

В посока ж.к. „Младост“ маршрутът се променя през ул. „Ал. С. Пушкин“ и ул. „Даскал Ст. Попандреев“, след което продължава по Околовръстния път.

В обратна посока няма промяна.

Отпадат спирките:

„Бул. Ал. Пушкин“

„НИМ“

Автобус №304

Линията няма да достига до НИМ. Движението ще се извършва по бул. „България“ до подлеза при ул. „Българска легия“, където автобусите ще обръщат посоката и ще се движат обратно по маршрута.

Ще бъде разкрита временна крайна спирка в района на подлеза.

Няма да се обслужват спирките:

„Кв. Манастирски ливади“

„Национална футболна база“

„НИМ“

Препоръки към гражданите

От Столичната община препоръчват на гражданите да планират предварително придвижването си и да използват алтернативни маршрути, особено в районите около центъра и кв. Бояна.

Очаква се засилен трафик и временни затруднения в движението по основни пътни артерии.