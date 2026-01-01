Задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро, съобщи директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), който е принципал на общинското дружество.

Изслушването се състоя по повод на ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба" 2 в периода октомври-декември 2025 г. и бе по искане на Грети Стефанова, заместник-председател на инженерната комисия, която в края на януари каза, че ръководството на "Топлофикация" е обещало редовно да идва в комисия, а това не се случва.

Задълженията на "Топлофикация" към "Булгаргаз" към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро, информира Петров. Той каза, че по инженерни договори дружеството дължи 50 110 814 евро. Годишната лихва по задълженията към "Булгаргаз" е 16%, а лихвата по дълговете към БЕХ e 12%, информира Петър Петров.

Той посочи, че няма възможност за промяна на лихвата от страна на "Топлофикация", защото това е двустранен процес, като "Булгаргаз" и БЕХ не са съгласни да преговарят лихвите по старите задължения на софийското топлофикационно дружество към тях. Той увери, че от 2019 г. насам са водени многократно разговори за предоговаряне на лихвите, но те не са имали успех. Няма как ние да повлияем пряко на този процес, заяви директорът на дружеството.

Той заяви, че "Топлофикация" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите. Петров каза, че многократно е уведомявал принципалът на дружеството - СОС, че "Топлофикация" управлява една малка част от приходите си, която получава, а другите директно отиват за погасяване на дълговете към "Булгаргаз" и БЕХ. Това са допълнителни задължения, чиито лихви всяка една година стават значително по-големи. Непризнатите разходи на "Топлофикация" за сезоните 2022-2023 г. също остават големи - сумарно 215 млн. лв. по две решения на Върховния административен съд.

Относно лошото състояние на междублоковите пространства в ж.к. "Дружба" 2 към края на януари вследствие на ремонта на дружеството там, Петър Петров заяви, че когато ремонтните дейности са започнали, целта е била максимално възстановяване на топлоподаването, за да може потребителите за най-кратък период от време да останат без парно и топла вода. Вследствие на това всички сили на изпълнителите и на "Топлофикация" бяха насочени към подмяна на тръбите и възстановяване на топлоподаването, посочи Петров. Веднага след завършването на ремонта е започнало и възстановяване на настилките като към момента почти всички настилки и междублокови пространства са възстановени, увери директорът на дружеството.