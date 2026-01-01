От 28 януари 2026 г. се възстановява частично движението на трамвайна линия № 8 до ж.к. „Люлин“.

БТА

Трамвайна линия № 8 ще се движи по следния маршрут: от ж.к. „Люлин 5“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, след което по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.к. „Западен парк“.

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута. Разкрива се и временна спирка на бул. „Вардар“, разположена на 30 метра от бул. „Александър Стамболийски“ в посока ж.к. „Западен парк“.

Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция „Витоша“ до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, след което надясно по бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара „Захарна фабрика“, двупосочно.

Трамваите по линия № 10 ще спират на съществуващите спирки в променения участък на маршрута.

В участъка на ремонта по бул. „Александър Стамболийски“ трамваите ще се движат със скорост до 15 км/ч.

Автобусите от ученическа автобусна линия У1 в посока 32 СУ „Св. Климент Охридски“ ще се движат по следния маршрут:

от „Балканкар“ АД по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и ул. „Алеко Туранджа“, направо по бул. „Вардар“, а от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ – по маршрута си.

В променения участък автобусите ще спират на спирка с код 0296 „Бул. Вардар“, обслужваща автобусна линия № 77 в посока бул. „Александър Стамболийски“.

За линията се закриват следните спирки:

спирка с код 6659 „Бул. Вардар“ на ул. „Алеко Туранджа“;

спирка с код 6660 „Първа АГ болница „Св. София“ на ул. „Алеко Туранджа“;

спирка с код 6608 „10-ти ДКЦ“ на бул. „Александър Стамболийски“.

Продължава забраната за влизане на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между ул. „Антон“ и бул. „Константин Величков“. Ремонтът на булеварда e временно преустановен поради неблагоприятните метеорологични условия, предвижда се да бъде завършен своевременно с подобряване на времето.