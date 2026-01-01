Кметът на София Васил Терзиев поздрави българската изпълнителка DARA за победата ѝ, определяйки я като голям успех за страната.

България празнува исторически момент: Вълна от поздравления след фурора на DARA на „Евровизия“

"Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа", пише кметът на София.

Бургас с голяма заявка: Градът иска „Евровизия 2027“

„Гордеем се с теб“, завършва той посланието си, като допълва, че за победата ще има и символично посрещане - с червен килим.