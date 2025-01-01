Бойко, който никога не лъже. По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка. Така Васил Терзиев коментира нападките на лидера на ГЕРБ, че „с такъв кмет София няма да има Детска болница“.

Според Терзиев, когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, „това вече не е просто лъжа – това е цинизъм“.

„Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема“, допълни той.

Кметът на София подчерта, че вчера Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница е подал оставка. Причината – липса на достъп до ключова информация и системно ограничаване на обществения контрол.

„И именно Борисов и политическият „елит“ на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук. Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години“, сподели Терзиев.

И припомни, че миналата седмица са направили реална крачка напред. „Подписахме споразумение със Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което стартираме изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата Национална детска болница. Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно. Това не са думи, това са действия. И когато някой, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават, нека си спомним – кой управляваше София през тези години и защо болницата още не беше построена. Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето. А за Рио? Карнавалът в Рио, за който г-н Борисов така живописно говори, е през февруари. И да – бил съм там, преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване извън България с туризъм. Всеки съди за другите по себе си. Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация – признание, което не идва от телевизионни студия, а от градове, които наистина работят за бъдещето си. И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали“, коментира във Facebook кметът.

Припомняме, че малко по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира подадените и приети от здравния министър оставки на членовете на Обществения съвет за Национална детска болница. „С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал. Терзиев си уволни със SMS главния архитект. Ако е тук, щеше да отиде при министър Кирилов и щеше да има някаква позиция”, коментира Борисов.