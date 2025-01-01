Алпийска поляна в скалите над намиращото се на час път от София село Гара Лакатник е място, познато на поколения алпинисти и катерачи. То е едно от първите места в България, на което са се провеждали организирани занимания по катерене и алпинизъм. Към момента обаче прилича по-скоро на Алпийска джунгла, отколкото на поляна.
Местното Народно читалище „Искърски пролом – 1934“, Туристическо дружество "Репей" и частен клуб по алпинизъм и катерене организират специално събитие, на което красотата на Алпийска поляна отново да се възроди, а деца и възрастни да се забавляват заедно.
На 8 и 9 ноември са предвидени целодневни занимания за катерачи и любители на природата от всички възрасти. „Ще възродим традиционния Алпийски сбор на това място, ще се покатерим, ще чуем интересни презентации от водещи алпинисти, ще превърнем джунглата отново в Алпийска поляна и ще възродим традиционния Алпийски сбор на това място“, казват организаторите.
Ето и каква е програмата:
Събота, 8 ноември
- 9:00 - 13:00 - Почистване на Алпийска поляна - рязане на храсти и малки дървета, оборка
- 9:30 - 11:30 - Катерене за деца на Изкуствената стена в двора на ОУ “Христо Ботев” - Гара Лакатник;
- 13:00 - 13:30 - Обяд за почистващата бригада на Алпийска поляна;
- 14:00 - 15:00 - Забавно-образователни игри за деца - ПП “Врачански Балкан” на Алпийска поляна;
- 14:00 - 15:00 - Работилница за семейства изследователи: Дивите обитатели на Врачански Балкан - Биота Филмс в района на Алпийска поляна;
- 14:00 - 16:00 - Скално катерене с горна осигуровка на Алпийска поляна;
- 17:00 - 18:00 - Коктейл в НЧ “Искърски Пролом” - Гара Лакатник и откриване на Изложба “Алпийска поляна през вековете”;
- 18:00 - 20:30 - Презентации в салона на НЧ “Искърски Пролом” - Гара Лакатник:
- 18:00 - 18:15 - Официално откриване;
- 18:15 -19:00 - Катеренето на Алпийска поляна от 1930 г. до 1960 г. - Кирил Попбожиков;
- 19:00 - 20:00 - Катеренето на Лакатник в края на ХХ век и началото на ХХI век - Милкана Русева и Петко Тотев;
- 20:00 - 20:30 - Томбола с награди;
Неделя, 9 ноември
- 10:00 - 12:00 - Катерене за деца на Изкуствената стена в двора на ОУ “Христо Ботев” - Гара Лакатник;
- 10:00 - 13:00 - Изложба “Алпийска поляна през вековете” на Алпийска поляна;
- 11:00 - 13:00 - Скално катерене с горна осигуровка на Алпийска поляна;
- 12:00 - 13:00 - Катерене за деца със СОП на Изкуствената стена в двора на ОУ “Христо Ботев”, Гара Лакатник - Вили Евтимова;
- 14:00 - 14:10 - Представяне на книгата “Хайде да катерим”;
- 14:10 - 14:30 - Презентация “Катеренето като терапия. Катерене за деца със СОП” - Вили Евтимова;
- 14:30 - 15:30 - Презентации “Съвременни постижения в катеренето” - Благовест Цолов за изкачването по Централния ръб на Френе към вр. Монблан.
- 15:30 - 17:00 - Филм “Бъдещето на катеренето”.