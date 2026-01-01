До общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за договорите, анексите, тонажа, зоните и платените цени за сметоизвозване в София. Това заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев пред журналисти преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС).

По думите на Терзиев докладът отговаря на всички въпроси, поставени на предходното заседание на Столичния общински съвет. Той подчерта, че в документа са включени всички ключови данни за разходите и количествата отпадъци за 2024 и 2025 г., както и информация за постигнатите икономии.

Кметът посочи, че през 2025 г. разходите за сметоизвозване са намалени с около 1,7 млн. лв., а отчетеният тонаж е с близо 4% по-нисък, което по думите му се дължи на засиления контрол. Подобна тенденция се наблюдава и при едрогабаритните отпадъци.

Терзиев изрази очакване обществените дебати по темата за управлението на отпадъците да се водят на база на конкретни данни и факти. Той заяви, че ръководството на Столичната община е поело ангажимент все повече общински данни да бъдат публично достъпни, за да се осигури информиран и аргументиран диалог.

По отношение на предстоящите действия кметът посочи, че за част от зоните за сметоизвозване се очакват съдебни решения, както и че предстои подготовка на обществени поръчки за договори, които изтичат през 2027 и 2028 г., като работата по тях ще започне по-рано, на база на натрупания опит от последните седем зони.

В заключение Васил Терзиев отбеляза, че системата за сметоизвозване в столицата вече преминава към нормален режим на работа. По думите му в почти всички райони е събран едрогабаритният отпадък и е възстановена нормалността в услугата.