Таксиметровите услуги в София поскъпват от 1 януари 2026 година.

В София скокът е 18,6%. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър.

Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с 50 стотинки на километър

Шофьорите мотивират скока с нараснали разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Максимална крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в София за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Поскъпването на таксиметровите услуги в София вече бе одобрено от Столичния общински съвет с решение в края на октомври месец. Новините цени влизат в сила от 1 януари 2026 година.