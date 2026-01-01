На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичния метрополитен.

За този период „Метрополитен” ЕАД се утвърди като гръбнакът на столичния транспорт с предоставянето на надеждна, безопасна и устойчива транспортна услуга, която в даден период е била и единственият обществен начин за придвижване в столицата.

Ръководството и екипът на „Метрополитен“ ЕАД ще продължи ежедневната комуникация с фирмите изпълнители на разширението на столичното метро с цел срочното разрешаване на проблемите, възникнали по време на строителството на новите участъци и поддържане на нормалния ритъм и планиране при реализацията на строителството на новите отсечки и станции.

До края на настоящата година столичани ще имат възможността да се възползват от новите 3 километра и 3 метростанции под бул. „Владимир Вазов”, както и от удобството на новите влакове, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хил. пътници дневно.

Ръководството на „Метрополитен”ЕАД благодари за ежедневните усилия, професионализъм и високата отговорност на всички служители, от поддръжката - хигиенисти, ел. техници, депомайстори до ръководителите на отделните дейности, свързани с експлоатационните и инвестиционни цели на столичния метрополитен, с които дружеството ще продължи да изпълнява своята обществена мисия.