Столичният общински съвет ще обсъди доклад на кмета на София Васил Терзиев за даване на съгласие общинското дружество "Софекострой" да изразходва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. за закупуване на техника за справянето с кризата с отпадъците в София.

Става въпрос за купуването на сметосъбиращи автомобили, автометачни машини, ръчноводими метачни машини, транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на кофи, малогабаритни автомобили за зимно почистване, мултифункционални автомобили за зимно почистване, които могат да бъдат преоборудвани във водоноски при лятно почистване и друга специализирана техника.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столична община и директора на завода за боклук

Пред журналисти в парламента народният представител от БСП Габриел Вълков коментира, че „решението на проблема с боклука в София е общинско дружество, което да почиства града, "за да не попада той в лапите на мафията и олигарсите". "Уви, кметът Васил Терзиев не иска това, а предпочита да даде над 500 милиона на различни бизнесмени – било то български, гръцки или турски“, смята депутатът.

„Какъв борец срещу мафията си, ако на тези фирми, от които казваш, че си недоволен и не си вършат работата, им удължаваш договорите с 6 месеца и им даваш още десетки милиони?“, попита председателят на БСП-София и на групата съветници „БСП за България“ в Столичния общински съвет Иван Таков.

По-рано пред БНТ кметът на столичния район "Красно село" Цвета Николаева коментира, че до 19 октомври в "Красно село" действа кризисна организация по извозването на отпадъците. Днес в почистването вече се включват и лишени от свобода, както и служители на общинските предприятия "Паркове и градини" и "Гробищни паркове".

Какво още ще гласува СОС?

В дневния ред е още доклад за даване на съгласие Столична община да получи от Банката за развитие на Съвета на Европа безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Инициатива за спешни и дългосрочни жилищни решения за уязвими семейства от кварталите „Модерно предградие“ и „Захарна фабрика“, София“.

Съветът се очаква да отпусне средства за ремонт на покрива на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св. София" ЕООД, както и за извършване на спешен и неотложен ремонт на покрив и подмяна на дограма в сградата на "ДКЦ XV – София" ЕООД. .

Съветниците ще обсъдят промени в наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

С друг доклад се очаква приемане на решение за пълноправно членство на Столична община в Мрежата на градовете „Световен форум за култура на градовете“ (World Cities Culture Forum - WCCF).

СОС се очаква да утвърди присъждането на отличието „Почетен знак на Столична община“ на Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков – състезатели от мъжкия националния отбор по волейбол на България; Христо Тодоров и Николай Касабов – физиотерапевти на националния отбор; Борис Николов – статистик на националния отбор; Стефан Чолаков – тийм мениджър на националния отбор; Франческо Кадеду и Андрей Жеков – помощник-треньори на националния отбор, и Джанлоренцо Бленджини – старши треньор на националния отбор.