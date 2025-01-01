На 2 октомври (четвъртък) 2025 г. връзка с извършване на тестове на мрежата в кв. "Христо Ботев“ се налага спиране на водоподаването от 00:00 до 07:00 часа на клиентите на "Софийска вода“ в района на кв. "Христо Ботев“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. 514 кръстовището с ул. 520, съобщиха от дружеството.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.
Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.
