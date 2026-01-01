По повод 4 април – Световния ден на бездомните животни, Столичната община представи актуални данни за резултатите от управлението на популацията на безстопанствените кучета и подобряването на условията в общинските приюти. Те показват устойчива тенденция към намаляване на броя на животните на улицата, както и засилване на превантивните и медицинските дейности.

По последни преброявания и експертни оценки, общата популация на безстопанствените кучета на територията на общината е между 1500 и 2000 – исторически минимум за София. В същото време броят на новонастанените кучета в приютите е с 13% по-нисък спрямо същия период на предходната година, което е резултат от по-ефективна обработка на сигнали и засилен контрол от страна на екипите на ОП “Екоравновесие”.

Към момента в трите общински приюта – в Горни Богров, Сеславци и Слатина – са настанени близо 1200 кучета. В приюта в Горни Богров се отчита най-нисък брой настанени животни от разширяването на капацитета му до момента.

Съществен принос за намаляване на популацията има политиката по кастрация. През изминалата година са извършени над 1000 кастрации, като по този начин се поддържа критичният праг от 70% кастрирани кучета – единственият научно доказан метод за дългосрочно и хуманно ограничаване на броя на бездомните животни.

Предстои и разширяване на медицинските дейности в приюта в Горни Богров чрез изграждане на нова амбулатория за прегледи и лечение, оборудвано за бърза диагностика на място. Осигурени са допълнителни средства за тестове, медикаменти и ветеринарномедицински консумативи с цел гарантиране на съвременна и качествена грижа за животните. Планирано е изграждането на модерна приютна част от закрит тип, което ще започне до края на годината

Успоредно с това е финализиран проектът за ремонт на общинската клиника “Връбница”, като строително-ремонтните дейности се предвижда да започнат също в рамките на настоящата година.

В посока подобряване на условията в приютите, в Горни Богров е въведено ново енергийно ефективно осветление с фотосоларни LED лампи. Инсталирани са 40 осветителни тела, които повишават сигурността и условията за работа, като същевременно намаляват енергийното потребление.

Столична община продължава да насърчава осиновяването като основен подход за намаляване на престоя на кучетата в приютите, както и отговорното отношение към домашните любимци като ключов фактор за устойчиво решаване на проблема.