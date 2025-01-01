На извънредно заседание на 25 август Столичният общински съвет (СОС) ще упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства, съобщиха от пресцентъра на общинския съвет.

Столична община обявява процедура за избор на нова обслужваща банка

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

СО създаде работна група за прозрачен подбор на обслужваща банка

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

„Благодаря на колегите общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от "Спаси София", които взеха активно участие в този процес. Призовавам всички съветници да подкрепят решението, за да гарантираме стабилност и сигурност на публичните средства и нормалното функциониране на София", коментира председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Общинска банка прекратява договора със Столична община

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

На 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.