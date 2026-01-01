На редовното си заседание в четвъртък столичните общински съветници ще разгледат Наредбата за промени в именуването на общински обекти, поставянето и премахването на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

Общинският съвет ще разгледа и доклад на кмета Васил Терзиев за приемане на актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПДУЕК).

Ще бъдат разгледани доклади на Терзиев за допълване на списъка на проекти на Столичен общински съвет, които да бъдат изпълнени от „Софийска вода“ АД към договора за концесия, както и доклад за частична промяна в структурата и числеността на администрацията на Столична община.