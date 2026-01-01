Столична община изгражда и модернизира общо 23 детски градини и ясли, с които се предвижда разкриването на над 70 нови групи и увеличаване на капацитета в системата за ранно детско образование и грижа.

Проектите са насочени основно към районите с най-сериозен недостиг на места – „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“, „Студентски“ и „Красно село“. Данните от второто класиране за прием на 5 май показват, че 7605 деца не са приети, като 5293 от тях са кандидатствали за ясли.

В момента 20 обекта са в различен етап на строителство, разширение или модернизация, а още 8 проекта са в процес на подготовка и проектиране.

„Столична община продължава активната си политика за разширяване на обхвата и подобряване на условията в детските заведения“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на общината.

Столична община

По Националния план за възстановяване и устойчивост се реализират 12 проекта, като част от тях са за изцяло нови сгради, а останалите включват основни ремонти и модернизация. Други 8 обекта се финансират чрез общинския и държавния бюджет, както и по програми на Министерството на образованието и науката.

Нови детски градини в момента се строят в районите „Връбница“, „Красна поляна“, „Красно село“, „Панчарево“, „Искър“, „Нови Искър“ и „Триадица“. Разширения на съществуващи сгради се изграждат в „Искър“, „Красно село“ и „Слатина“, а в „Лозенец“, „Младост“, „Подуяне“, „Банкя“ и „Красна поляна“ текат ремонти и дейности по енергийна ефективност.

Част от проектите вече са близо до завършване. Детската градина в ж.к. „Обеля 1“ е въведена в експлоатация, а строителството на новата сграда в кв. „Разсадника“ е във финален етап. Почти готови са и разширенията на ДГ №108 „Детско царство“ в район „Искър“, както и новите корпуси в „Слатина“ и „Красно село“.

Столична община

Наскоро започна изграждането на две нови детски заведения – в кв. „Манастирски ливади – изток“ и в с. Железница. Новата градина в „Манастирски ливади“ ще бъде филиал на ДГ „Флора“ и ще обслужва район с голяма концентрация на млади семейства. Инвестицията е на стойност над 2,9 млн. евро.

Паралелно с това общината работи и по разширяване на капацитета на детските ясли. В момента се строят три нови сгради за самостоятелни детски ясли в „Лозенец“, „Триадица“ и с. Бистрица, които ще осигурят шест нови яслени групи.

До края на годината се очаква да бъдат завършени 10 обекта с общо 50 нови групи. Сред тях са новите детски градини в „Обеля 1“, „Разсадника“, с. Кокаляне и с. Негован, както и разширения на съществуващи заведения в „Красно село“, „Искър“, „Слатина“ и „Средец“.

Столична община подготвя и още осем проекта за ново строителство и разширения. Сред тях са голяма детска градина за 12 групи в район „Младост“, нова сграда в „Илинден“, детска градина в „Овча купел“ и ново детско заведение в район „Витоша“.

Според общината реализацията на всички проекти е ключова за трайното увеличаване на местата в детските градини и ясли и за намаляване на недостига, който засяга хиляди семейства в София.