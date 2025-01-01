Провокатори подпалиха 12 цветни контейнера в понеделник вечер, а Екопак реагира мигновено и започна подмяната им още във вторник. Това става ясно от публикация на общинския съветник в СОС от ДБ Симеон Ставрев.

Компанията вече е поставила нови кофи за разделно събиране на отпадъци, включително на бул. „Васил Левски“ и ул. „Чаталджа“, където бяха заснети и първите обновени контейнери във вторник следобед. Макар да не са от най-новия модел с по-големи отвори, подмяната е извършена изключително бързо.

Симеон Ставрев/Facebook

Екопак апелира гражданите да продължат да изхвърлят стъкло, пластмаса, хартия, картон и метал разделно и да поставят отпадъците вътре в контейнерите, а не около тях.

От компанията подчертават, че подмяната на изгорелите съдове ще продължи, за да бъде възстановена нормалната организация по събирането на отпадъци след вандалските действия по време на протеста.