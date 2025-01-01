/ Симеон Ставрев/Facebook

Провокатори подпалиха 12 цветни контейнера в понеделник вечер, а Екопак реагира мигновено и започна подмяната им още във вторник. Това става ясно от публикация на общинския съветник в СОС от ДБ Симеон Ставрев

Компанията вече е поставила нови кофи за разделно събиране на отпадъци, включително на бул. „Васил Левски“ и ул. „Чаталджа“, където бяха заснети и първите обновени контейнери във вторник следобед. Макар да не са от най-новия модел с по-големи отвори, подмяната е извършена изключително бързо.

Симеон Ставрев/Facebook

Екопак апелира гражданите да продължат да изхвърлят стъкло, пластмаса, хартия, картон и метал разделно и да поставят отпадъците вътре в контейнерите, а не около тях.

От компанията подчертават, че подмяната на изгорелите съдове ще продължи, за да бъде възстановена нормалната организация по събирането на отпадъци след вандалските действия по време на протеста.

Последвайте ни

София