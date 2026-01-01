На 25 април, от 10:30 до 13:00, в парк „Св. Троица“, ще се проведе мащабна доброволческа акция за подобряване на градската среда, организирана съвместно със Столична община.

В рамките на инициативата над 70 доброволци – заедно със своите семейства и деца – ще се включат в засаждане на нова растителност – 4 липи, 1 чинар и 30 рози, с които ще бъде оформена нова розова градина; почистване на паркови пространства; обновяване на парковата инфраструктура чрез пребоядисване на 50 пейки.

Растителността е дарение от Bulgarian Online Research (BOR) и е подбрана с експертното съдействие на Ботаническата градина към БАН, така че да е устойчива и подходяща за градската среда.

Акцията се реализира в тясно сътрудничество със Столична община, чиито екипи ще подпомагат доброволците на място. Ландшафтни архитекти ще дават насоки за правилното засаждане, за да се гарантира дългосрочен ефект от инициативата.

В събитието ще се включат и представители на местната общност, включително пенсионерски клуб от район „Люлин“, които ще поемат ангажимент за последващата грижа за новосъздадената розова градина.

Инициативата е част от програмата на Столична община за отбелязване на Деня на Земята с реални и устойчиви действия.