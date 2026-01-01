Ремонт на шахти на „Цар „Освободител“, в участъка между сградата на Българската академия на науките и ул. „Раковски“, създава дискомфорт на пътуващите.

Проблемът е, че шахтите са разположени по средата на пътното платно и периметърът около тях е обграден, виждат се също така извадени жълти павета.

Ремонтът се осъществява в последния ден преди започването на Великденската ваканция, когато движението е най-натоварено и столичаните и гостите на София бързат да се приберат или да пътуват.

Да не забравяме, че „Цар Освободител“ продължава от Орлов мост като „Цариградско шосе“ – една от най-използваните артерии, по която пътуваме, когато искаме да напуснем София.