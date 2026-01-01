Министерският съвет взе решение за отмяна на т. 2 от Решение № 740 на Министерския съвет от 2020 г. за действия за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община. По този начин се отменя задължението на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за извършване на реконструкция на язовирната стена на язовир „Бели Искър“.

Собственик на язовир „Бели Искър“ е държавата, а управлението е предоставено на областния управител на Софийска област, на основание чл. 18 от Закона за държавната собственост. На основание разпоредбите на Закона за водите поддръжката и ремонтно- възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.

Във връзка с това и според решението на Министерския съвет дейностите по реконструкция на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и на съоръженията към нея ще се извършат от Областна администрация Софийска област, при осигурено финансиране от държавния бюджет.