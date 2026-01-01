Разкрита е печатница за фалшиви пари в София. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Румънските власти разпространиха кадри от печатницата за фалшиво евро в Сучава

Георги Кандев

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.

Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в град София.

Колегите от ГДБОП извършиха обиски на 4 адреса и откриха голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство.

Намерени са и всички средства за тяхното изготвяне - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.