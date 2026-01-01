Митническите служители на „Капитан Андреево“ задържаха 2192 фалшиви тонер касети при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



Фалшивите тонер касети са открити при митническа проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация на 09.04.2026 г. Шофьорът - турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. След централизиран рисков анализ товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол, сред декларираната стока в 139 колета, са открити 1110 тонер касети, всички със словно и фигуративно изображение на световноизвестна марка. В хода на контролните действия са открити още 1082 недекларирани тонер касети, за което е съставен акт на шофьора за административно нарушение по Закона за митниците.



Стоката е задържана. В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост за случая е уведомен правопритежателя на съответната марка, който е потвърдил, че установените тонер касети са фалшиви.



През изминалата 2025 година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали 8285 фалшиви тонер касети и 32 190 опаковки за тях.