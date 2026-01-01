Мъж си напазарува с фалшиви банкноти от магазин в Гълъбово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 16 април 2026 г., в 12:00 ч., в РУ-Гълъбово е получено съобщение от 25-годишна жена, продавач в магазин в Гълъбово, че на 10 април непознат за нея мъж направил покупка на стоки.

Заплатил с две банкноти от по 50 евро, за които впоследствие жената установила, че са неистински.

Образувано е досъдебно производство по чл.244,ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастен към деянието е установен 25-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.