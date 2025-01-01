Софийската районна прокуратура обвини двама мъже, причинили леки телесни повреди на майките си, съобщиха от държавното обвинение. Деянията са извършени в условията на домашно насилие. Двамата са задържани за срок до 72 часа.

Двата случая са от 15 октомври. Първият инцидент е станал около 21:30 часа. Мъжът е стискал и усуквал ръцете на 79-годишната си майка, вследствие на което ѝ е причинил множество кръвонасядания.

При втория случай обвиняемият нанесъл множество удари с юмруци в главата и тялото на майка си, дърпал я за косата, като ѝ причинил лека телесна повреда.

По случаите се водят две отделни разследвания. Предстои да бъдат внесени искания в съда за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.