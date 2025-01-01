Пълното обновяване на втория подлез на „Орлов мост“, който свързва Княжеската градина с ул. „Сан Стефано“, приключи тази седмица, обяви кметът Васил Терзиев. Проектът е част от мащабната му инициатива за цялостно преобразяване на подлезите в София "от тъмни и опасни в осветени и сигурни пространства".

Общата стойност на инвестицията, с която е мястото е обновено, е около 150 хил. лв., като са приложени иновативни и устойчиви решения, като изцяло нов таван. Терзиев обяснява, че вместо да се поставя скъп и нетраен окачен таван, както се е правило досега, е възстановен оригиналният, което е над 10 пъти по-евтино и много по-устойчиво на вандализъм и съответно по-безопасно.

Поставено е изцяло ново енергоспестяващо LED осветление. Възстановено е видеонаблюдението. Системата, която не е работила повече от три години, е напълно обновена и подновена, за да се осигури безопасността на гражданите, добавя Терзиев.

Facebook/Васил Терзиев

Facebook/Васил Терзиев

Има и арт пана. На мястото на незаконните драсканици по стените на подлеза вече има 20 арт пана, част от които са с творби на талантливи деца от социалните услуги на Столична община, а другите – с вдъхновяващи цитати.

„В устойчивия ремонт на подлеза вложихме около 150 хил. лв. За сравнение – при стария начин на работа, подобен ремонт е възлизал на около 1,5 млн. лв. Благодаря на хората на кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков за съвместната работа и качественото изпълнение на проекта“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му подлезът е пример за съчетаване на функция и култура в градското пространство, което Столична община се стреми да прилага навсякъде, където обновява градската среда:

От изоставени към безопасни пространства : Целта е подлезите да бъдат осветени и сигурни, където хората се чувстват комфортно, а не просто да преминават набързо.

: Целта е подлезите да бъдат осветени и сигурни, където хората се чувстват комфортно, а не просто да преминават набързо. От вандализъм към културни центрове : Вместо да се бори реактивно с грозните драсканици, новото ръководство на общината подкрепя уличното изкуство, превръщайки подлезите в платформи за изява на творчество и социални каузи.

: Вместо да се бори реактивно с грозните драсканици, новото ръководство на общината подкрепя уличното изкуство, превръщайки подлезите в платформи за изява на творчество и социални каузи. От разхищение към ефективна инвестиция: Използват се по-евтини, но по-устойчиви методи за ремонт, защото публичните средства трябва да се управляват умно.

Facebook/Васил Терзиев

Facebook/Васил Терзиев

"Това е нашият преход от реактивен към проактивен подход. Промяната изисква време и последователност, но аз вярвам, че добрите резултати идват с последователни действия. Следващите няколко подлеза, които ще възстановяваме заедно с районните кметове, са в „Изгрев“, „Оборище“, „Подуяне“ и този пред Спортната палата“, допълни Терзиев.