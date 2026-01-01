Примати и хищници в Софийския зоопарк получиха от гледачите си шарени великденски яйца.

Великденска изненада: Приматите в Софийския зоопарк получават боядисани яйца

Зоологическа градина-София ще работи без почивен ден, включително и днес - 13 април с редовно лятно работно време.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9.30 до 18.00 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19.00 ч.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9.30 и 18.00 ч.