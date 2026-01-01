На днешния празник Великден приматите в Софийския зоопарк ще получат боядисани великденски яйца от своите гледачи в 13:00 ч., съобщиха от зоологическата градина на официалната си фейсбук страница.

Зоопаркът в София преминава към лятно работно време

Припомняме, че Софийският зоопарк ще работи с редовно лятно работно време на великденските празници.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 ч.

Залите „Големи котки, терариум и аквариум", „Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 ще са отворени между 9:30 и 18:00 ч., посочиха от зоопарка.