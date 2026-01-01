Пореден протест на инициативата „Правосъдие за всеки“ се състоя тази вечер пред Съдебната палата срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Демонстрацията премина под наслов "Стига мишкуване в прокуратурата".

Протестиращи пред Съдебната палата в София искат оставката на главния прокурор

Причина за недоволството е и информацията, разпространена по адрес на и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова за пътувания от нейна страна в един и същи автомобил с Петьо Петров - Еврото и Кристиян Христов.

На върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов - с нелегитимен „вечен временен мандат", който отказва да освободи, казват организаторите на протеста, предаде NOVA.

Дечев: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо - Еврото от страна на прокурор (ВИДЕО)

"Имаме нелегитимен главен прокурор, който е потвърден на всички инстанции, с изключение, разбира се, от Прокурорската колегия. На това трябва да му се сложи край", каза един от протестиращите.

"Заради най-сериозния проблем в държавата - беззаконието, която се олицетворява от Прокуратурата и най-вече и съдебната система, няма как да има справедливост", коментира друг протестиращ.