Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Движението около района на Съдебната палата е спряно. Към протеста се присъединиха и представители на сдружение "Младите лекари".

Протестът се охранява от полицейски екипи.

Протест с искане оставката на Борислав Сарафов бе организиран и миналата седмица. Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите тогава адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".