Започва полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до бул. „Вардар“, съобщиха от Столична община.

Въведена е временна организация на движението на столичния булевард, като се забранява преминаването на автомобили. Не се променя маршрутът на трамваите по линия №8.

Очаква се при благоприятни метеорологични условия асфалтирането да приключи на 5 май. След това работата ще продължи с полагане на последен пласт асфалт в следващия участък - от бул. „Вардар“ до Западен парк. Така цялото трасе от почти два километра от бул. „Александър Стамболийски“ ще бъде с обновени пътни платна. Ще бъдат поставени нови пътни знаци и маркировка, обясниха от Общината.

През последния месец се работи по изграждането на конструкцията на пътя от ул. „Антон“ до бул. „К. Величков“. Изпълнена е подземната инженерна инфраструктура, изградено е ново обособено трамвайно трасе, нови спирки на градския транспорт, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.

Осигурено е обособено трасе за релсов транспорт чрез монтаж на ограничители. Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда. По тротоарите в зоните на кръстовищата се изпълняват тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората с нарушено зрение. Продължава изграждането на тротоари, които изцяло се подновяват, довършва се алейната мрежа и предстои озеленяване, се посочва в съобщението.

Близо двукилометровата отсечка от столичният булевард, която е един от ключовите проекти в строителната програма на Столична община, ще бъде цялостно реконструирана, като финансирането се осъществява от държавния бюджет.

В началото на март Столичната община получи одобрение за плащания в размер на над осем млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.