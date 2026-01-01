По-ниски са вече цените на лифт картите в Боровец през делничните дни. Това се посочва на сайта на зимния комплекс.

Боровец отваря пистите за нощно каране

Цената на дневната лифт карта за възрастни (23-64 години) струва 43 евро, като досега беше 54 евро. За младежи от 14- до 22-годишна възраст – 32 евро. Намалението отново е с 11 евро. Лифт картата за деца, която струваше 32 евро, сега е 27 евро.

Сутрешната лифт карта за възрастни в диапазона от 8:30 до 12:30 часа е 36 евро. Цената й беше 43 евро. На цена от 32 евро, картата при младежите става 27 евро, а за деца до 13 години – от 27 евро на 23 евро.

Намаление на цените на картите има и за следобедните часове от 12:00 до 16:30 часа. За възрасни е 31 евро, за младежи и пенсионери – 25 евро, а за деца е 20 евро. Намаленията са следователно с 6 евро (за възрастни) и с 4 евро (за младежи, пенсионери и деца).

Отворени са лифтовете. Температурата в курорта е около минус 10 градуса.

Нощното ски каране в курортен комплекс Боровец започна миналата седмица. То ще бъде всеки четвъртък, петък и събота до увеличаване на снежната покривка. Нощните спускания са от 18:30 часа до 22:00 часа.

За възрастни над 22 години нощното ски каране ще струва 32 евро (62,59 лева), за пенсионери над 65 години - 21 евро (41,07 лв.) Картата за деца от седем до 13 години е 21 евро (41,07) лева.

Тази година Боровец отбелязва 130 години от обявяването си за курорт. През 2026 година ще има събития, посветени на годишнината.

Добри са условията за туризъм в планините, но температурите са ниски, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, тихо и слънчево, но температурите са между минус 15 и минус 10 градуса.

От ПСС съветват да се проверява предварително дали съоръженията в курортите работят, тъй като снежната покривка е с различна дебелина.