От 20 до 22 септември район „Панчарево“ ще се превърне в център на музика, забавления и силни послания за безопасността на пътя. На Голямата поляна пред ВЕЦ „Кокаляне“ ще се проведе Събор София – Панчарево, който събира столичани и гости на града за трите поредни почивни дни. Ето каква е програмата на събитието:

20 септември – старт с усмивки и кино под открито небе

Събитието ще бъде открито на 20 септември с обучения по безопасно шофиране, куиз с публиката и среща с групата „Мърда Бойс“. Ще се представи и инициативата „Нито едно дете повече“. Вечерта ще завърши с концерт на Мила Робърт и прожекция на филма „Клас 90“ на открито.

21 септември – адреналин, игри и хитов концерт

На 21 септември програмата започва отново с обучения и среща с представители на Българския червен кръст. Гости ще бъдат участници от телевизионното риалити „Игри на волята“. Предвидени са креативна работилница за видеа с Дунката и Ники, фен среща със Сузи и Рени, зрелищно шоу по калистеника „Battle of Legends“ и куклен театър за най-малките. Вечерта ще завърши с концерт на Братя Мангасарян.

22 септември – ден на високите скорости и българския фолклор

Последният ден – 22 септември, започва с куклен театър, след което ще се проведе дрифт и стънт шоу с националната състезателка Ива Русинова. По-късно на сцената ще излезе ансамбъл „Искърска плетеница“, а големият финал ще бъде с концерт на популярната певица Десислава.

В продължение на трите дни за доброто настроение на посетителите ще се грижи DJ Cass.

Събор София – Панчарево обещава три дни, в които забавлението и добрата кауза вървят ръка за ръка. С богата програма, популярни изпълнители и инициативи за по-безопасно шофиране събитието ще събере жители и гости на столицата, за да покаже, че музиката и общите усилия могат да променят пътната култура.