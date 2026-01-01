Столичният инспекторат извърши 17 проверки на строителни обекти в район „Студентски“ през последните два дни.

Сред установените нередности са замърсяване извън строителните площадки, заемане на общински площи, замърсяване на уличното платно от товарни автомобили, излизащи от обектите с неизмита ходова част, както и замърсяване на прилежащите пространства преди и след извършване на строително-монтажни дейности. Масираните проверки в район „Студентски“ продължават, паралелно с текущия контрол на територията на Столична община.

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“ в София



За двата дни екипи на Столичния инспекторат са извършили общо 78 проверки на строителни обекти в целия град, при които са съставени 5 акта на физически и юридически лица за насипване на земни маси на нерегламентирани за това места.



Проверките имат за цел да наложат спазването на установените правила при строителните дейности и транспортирането на земни маси, като още в първите дни от засиления контрол са констатирани редица нарушения, за които се предприемат действия за налагане на административни наказания.

Глобиха фирма и шофьор за нерегламентирано изхвърляне на земна маса в село Бистрица

Последователният контрол дава резултат. От началото на годината до момента са извършени 742 проверки на строителни обекти и транспортни фирми, при които са съставени 296 акта за установени административни нарушения.



Целта на засиления контрол е не само констатиране на нередностите, но и тяхното бързо преустановяване и привеждане на дейностите в съответствие с изискванията, така че да се постигне трайно подобрение. Проверките ще продължат до отстраняване на установените нарушения.



„Работим последователно за по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяването. Контролът върху строителните дейности и транспортирането на земни маси е ключов, тъй като пряко влияе върху качеството на въздуха. Наш приоритет е намаляването на фините прахови частици и недопускането на замърсяване на уличната мрежа и публичните пространства.“ сподели д-р Павлин Коджахристов, Директор на Столичен инспекторат.