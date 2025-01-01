Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност служителя на "Център за градска мобилност“, участвал вчера в сбиването близо до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“ в София.

39-годишният мъж с инициали И.А. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 27 август 2025 г. около 13,50 часа е нанесъл удари с глава и ръце на двама граждани, като им е причинил леки телесни повреди. Служителят на ЦГМ е държал в едната си ръка ПОС терминал, с който също е удрял двамата граждани.

Скандал на улицата: Служители на ЦГМ и мъже се сбиха в София заради поставена скоба (ВИДЕО)

Обвиняемият е привлечен за това, че е действал в качеството си на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице, като им е причинил „временно разстройство на здравето, неопасно за живота“, посочват от обвинението.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.