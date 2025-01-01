Скандал, напрежение и бой в центъра на София заради поставена скоба. От видео, разпространено първо в социалните мрежи, стана ясно, че двама мъже се опитват да премахнат поставената на колата им скоба, когато на място пристигат служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и започва бой помежду им.

Малко по-късно от полицията излязоха с официална информация за случилото се. Инцидентът е станал днес, около обяд. В 13:50 ч. на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав", посочиха от СДВР.

Веднага към мястото са насочени екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, коит установили, че е възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже - на 43 и 50 години. Спорът е прераснал в бой - единият от служителите на ЦГМ, на 39 години, нанесъл удари с глава и ръце на двамата мъже, като по-възрастният от тях отвърнал също с удари.

Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хубигански подбуди, а служителят на Центъра за градска мобилност е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.