Обществената поръчка на Областна администрация на София с предмет "Ремонтни дейности на лекоатлетически съоръжения на стадион "Локомотив" в София” е прекратена с решение на областния управител Вяра Тодева.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 година, съобщиха от Областна администрация.

Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена. Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта.

Към момента в Областната администрация на област София е открито единствено копие на договор (с лице различно от проектанта), с който на администрацията се дарява работен проект за обекта и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка при условията на публично състезание.

Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и същият не е отразен в счетоводните регистри.

Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес. Такива са предвидените междинни плащания до 90% от цената на договора след приети строително-монтажни работи, без да е посочено на какви етапи ще се приема работата. Отделно, ЗОП допуска гаранцията за изпълнение на договора да бъде до 10%.

Процедурата обаче е обявена с гаранция от 1%, което не защитава интереса на държавата, предвид, че към датата на приемането, изпълнителят ще е получил 90% от стойността на договора.

След прецизиране на условията, Областна администрация на област София ще обяви обществената поръчка отново, така че проектът да бъде реализиран в предвидения срок - 30 юни 2027 година.