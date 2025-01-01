Николай Владимиров е новият кмет на елинпелинското село Столник, показва информация на сайта на Общинската избирателна комисия-Елин Пелин.

Той е издигнат от местната коалиция „България на регионите" (ВМРО-БНД, ИТН). Владимиров е получил 159 гласа.

Местните жители имаха възможност да гласуват за Станислав Тасков от „БСП - Обединена левица“, Трифон Свиленов от коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ и Николай Владимиров, издигнат от „България на регионите“ (ВМРО-БНД, ИТН).

До избори в село Столник се стигна, след като кметът на населеното място Илиян Милатинов почина през април.