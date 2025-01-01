Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк.

Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж първоначално за изграждане на паркинг с бариера, протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите, а днес - да блокират бул. „България”, предава NOVA .

„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.

„С право си хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал „Белите брези”, е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването.

Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се направи нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи зам.-кметът на района Сотир Иванов.

Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.