Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) ще отбележи 147-ата годишнина от създаването си на 10 декември от 11:00 ч. в Централното фоайе на културната институция, съобщават домакините.

Читалищата са изправени пред кадрова криза заради липсата на млади кадри

От екипа отбелязват, че празникът ще бъде съпътстван с откриване на изложбата „Истории от глаголически времена“ с любезното съдействие на Държавния културен институт към МВнР и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките. Изложбата представя изображения от средновековни ръкописи, които разказват истории из живота на глаголицата. Автор е проф. Явор Милтенов.

Ще бъдат изложени и мулажни копия на Рилските глаголически листове, датирани от края на Х или началото на XI век, информират от НБКМ.