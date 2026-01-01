Столична община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово,

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.

Метрополитен:

· Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

· Линия 3 – на интервал от 20 минути

Автобусни линии:

· № 64 и № 72 – на 50 минути

· № 73 и № 83 – на 65 минути

· № 85 – на 70 минути

Тролейбусни линии:

· № 2 – на 50 минути

· № 7 – на 45 минути

· № 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

· № 5 – на 30 минути

· № 7 – на 40 минути

· № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

· № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

· № 11 и № 18 – на 60 минути

· № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)

С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.