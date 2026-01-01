"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 17 юни - сряда във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Васил Стефанов“, кв. „Манастирски ливади-изток“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Манастирски ливади - изток“ - районът между, бул. „България“ „Околовръстен път“, ул. „Луи Айер“, ул. „Флора“, ул „Дреновичка река“ и бул. „Тодор Каблешков“, кв. „Гоце Делчев“ , кв. „Манастирски ливади - запад“- районът между ул. „Ралевица“, бул. „България“ и „Околовръстен път“

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа ще се осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следните адреси: кв. „Манастирски ливади“ - ул. „Васил Стефанов“ кръстовището с ул. „Спас Соколов“, жк. Гоце Делчев - на ул. „Костенски водопад“ кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.