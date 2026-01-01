"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 29 януари - четвъртък във връзка с диагностика на уличен водопровод по бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Околовръстен път“ до село Долни Богров.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: „XOPark“ до магазин „Джъмбо“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.