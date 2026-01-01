"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 27 януари - вторник във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Павел Дованлийски“, в.з. „Симеоново-Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Горска ела“, ул. „Георги Константинов“, ул. „Огюст Дозон“, ул. „Пирински еделвайс“, ул. „Зографи Молерови“ и ул. „Монах Спиридон“, ул. „Поветица“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“ и ул. „Красива гледка“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Йордан Иванов“ на кръстовището с ул. Проф.Йордан Иванов“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
Във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Велкова воденица“, с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Велкова воденица“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Кайгана“, ул. „Невен“ и ул. „Простор“, ул. „Шишивар“ - района между ул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Простор“ и ул. „Гороцвет“ и между ул. „Искра“ и ул. „Простор“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Гороцвет“ на кръстовището с ул. „Шишивар“ до училището.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.