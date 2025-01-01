"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 12 декември - петък във връзка с провеждане на тестове за налягане в жк. „Красна поляна“ 3 се налага спиране на водоподаването от 1:00 до 07:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Красна поляна“ 3, жк. „Сердика“ - района между Владайска река, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“, ул. „Костенец“ и ул. „Житница“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: жк. „Красна поляна“ 3 - ул. „Добротич“ на кръстовището с ул. „Мечка“, жк. „Сердика“ - ул. „Гюешево“ на кръстовището с ул. „Фурка“ - пред БЦ „Сердика“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.