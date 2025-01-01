"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 27 ноември - четвъртък във връзка с диагностика на уличен водопровод по ул. „Георги Сава Раковски“, кв. „Сеславци“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 17:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Стара планина“ от ул. „Чавдар“ до ул. „Боримечката“, ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Стара планина“ и ул. „Райна Княгиня“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Пробуда“ на кръстовището с ул. „Стара планина“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.