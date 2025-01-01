Заради безумни скорости от по над 100 км/ч по оживения булевард „Лазар Михайлов” в столичния квартал „Бенковски”, граждани излизат на протест. Никой не успява да контролира джигитите, които се блъскат в стени и отнасят улични стълбове, а потърпевшите след поредната катастрофа се жалват.



Хората от години настояват за поставяне на “легнали полицаи”, за да се ограничи опасността, но от районната администрация, явно остават глухи за молбите им. Исканията им са и за опресняване на пешеходните пътеки, защото се нуждаят от места, където да пресичат безопасно, предаде NOVA.

„На 11 септември 2023 г. беше пометен автомобила на баща ми от пиян шофьор, а оградата ни също беше разрушена. Преди години на същия булевард имаше смъртен случай на младо момиче, а на 31.12.2022 г. шофьор помете три коли и щеше да погуби два живота”, каза потърпевша.

„Легналите полицаи бяха неприложими, но вече могат да се построят. Абсолютно съм съгласен с хората. Подал съм молба за скоростни камери, защото булевард „Лазар Михайлов” наистина се ползва за писта, най-вече през нощта. Тук трябва да се направи един нов проект за пътната обстановка и затова ще подадем молба към Столична община”, посочи кметът на район „Сердика” Момчил Даскалов.

