Нощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, който бе опериран късно снощи след инцидента в софийското метро, съобщиха от "Пирогов". Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата.

Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена. Към момента той вече не е пациент на болницата.

Раните на другите пострадали, откарани във Военномедицинска академия, са обработени и те са освободени, съобщиха за БТА от болницата. Не се налага хоспитализация.

Припомняме, че жената, извършила нападенията, е задържана

Тя извърши нападенията пред метростанция "Стадион Васил Левски" и на автобусната спирка до хотел "Хемус". При първото нападение пострадаха двама мъже на 63 и 65 г. Те бяха ранени в горната част на тялото.

При втория инцидент в района на хотел "Хемус" бяха намушкани две млади жени, също германски гражданки. Те бяха откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че те са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.