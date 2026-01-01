Полицията в София задържа жената, която наръга четирима души в центъра на града снощи. Тя е на около 30 години.

СДВР разпространи снимка на жената и призова гражданите да помогнат с информация за местонахождението й и да сигнализират най-близкото поделение на МВР.

Жената извърши нападенията пред метростанция "Стадион Васил Левски" и на автобусната спирка до хотел "Хемус". При първото нападение пострадаха двама мъже на 63 и 65 г. Те бяха ранени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Те бяха прегледани в "Пирогов". Няма непосредствена опасност за живота им, съобщиха още от болницата.

При вотрия инцидент в района на хотел "Хемус" бяха намушкани две млади жени, също германски гражданки. Те бяха откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че те са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.